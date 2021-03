Sanremo 2021: Lo Stato Sociale, perché ci è rimasta in testa «la vecchia che balla» (Di mercoledì 3 marzo 2021) «Vecchia che balla». Una ricerca online che può sembrare assurda, eppure si è rivelata fondamentale nell’esplosione di celebrità de Lo Stato Sociale. Era il 2018 e la band bolognese capitanata da Lodo Guenzi si presentava al Festival di Sanremo per la prima volta, con la canzone «Una vita in vacanza». Melodia orecchiabile e testo divertente, dove spiccava appunto il verso «una vecchia che balla».? Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 marzo 2021) «Vecchia che balla». Una ricerca online che può sembrare assurda, eppure si è rivelata fondamentale nell’esplosione di celebrità de Lo Stato Sociale. Era il 2018 e la band bolognese capitanata da Lodo Guenzi si presentava al Festival di Sanremo per la prima volta, con la canzone «Una vita in vacanza». Melodia orecchiabile e testo divertente, dove spiccava appunto il verso «una vecchia che balla».?

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - ehitate : RT @IlContiAndrea: La replica della casa discografica Sony Music alle accuse di presunto plagio del brano dei #Maneskin: 'Abbiamo effettuat… - CalcioFinanza : Cristiana Girelli ospite a Sanremo: omaggio al calcio femminile -