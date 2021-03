Sanremo 2021, le pagelle televisive: Ibra con look da funerali dei Casamonica non convince, “Achille Lauro è il generico di David Bowie” (Di mercoledì 3 marzo 2021) La tradizione sanremese conferma che la migliore non è mai la prima, le tensioni e le emozioni del debutto su un palco importante producono effetti sullo spettacolo. E quest’anno Sanremo 2021 è costretta agli straordinari per la pandemia, senza pubblico, con nessun ospite internazionale e budget ridotto. Chi sono i promossi e bocciati della prima serata in onda martedì 2 marzo su Rai1? Come sarebbero stati questi due Festival senza Fiorello? Conosciamo la risposta ma seguono alcune domande: chi poteva convincerlo a fare Sanremo per cinque sere per due anni se non Amadeus? E quanti sarebbero stati oscurati? Loro si compensano e completano. Senza pubblico, senza risate, senza grandi ospiti, con i limiti del protocollo fa quello che può e forse pure di più. Canta, balla, fa ridere. E alla seconda, una volta partiti, ci si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) La tradizione sanremese conferma che la migliore non è mai la prima, le tensioni e le emozioni del debutto su un palco importante producono effetti sullo spettacolo. E quest’annoè costretta agli straordinari per la pandemia, senza pubblico, con nessun ospite internazionale e budget ridotto. Chi sono i promossi e bocciati della prima serata in onda martedì 2 marzo su Rai1? Come sarebbero stati questi due Festival senza Fiorello? Conosciamo la risposta ma seguono alcune domande: chi potevarlo a fareper cinque sere per due anni se non Amadeus? E quanti sarebbero stati oscurati? Loro si compensano e completano. Senza pubblico, senza risate, senza grandi ospiti, con i limiti del protocollo fa quello che può e forse pure di più. Canta, balla, fa ridere. E alla seconda, una volta partiti, ci si ...

