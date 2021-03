Sanremo 2021, le pagelle della seconda serata live: ahia Gaia, si poteva evitare Lo Stato Sociale? (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Non è che le cose in genere stiano esattamente così, ma la connessione tra il gesto dello scrivere e il gesto dell’artigiano che lavora è un buon punto di partenza. Tutto il resto, se mai, viene dopo“. Era il 3 marzo 2021 e mi preparavo a scrivere le pagelle della seconda serata del Festival di Sanremo. Ero lontano da Bunker Hill, ma in un posto abbastanza comodo per poter seguire bene lo show, e ascoltare le canzoni. Le pagelle di A.B. Gli amici, quando sono insieme, sono un po’ “coglioni”? In senso buono, sia detto. Uno ride qualsiasi cosa dica o faccia l’altro. Capita, in certi momenti di massima spensieratezza. Fiorello e Amadeus, c’è da scommetterci, saranno tesi come corde di violino. Eppure quei guizzi di spensieratezza arrivano anche a casa, e fanno bene. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Non è che le cose in genere stiano esattamente così, ma la connessione tra il gesto dello scrivere e il gesto dell’artigiano che lavora è un buon punto di partenza. Tutto il resto, se mai, viene dopo“. Era il 3 marzoe mi preparavo a scrivere ledel Festival di. Ero lontano da Bunker Hill, ma in un posto abbastanza comodo per poter seguire bene lo show, e ascoltare le canzoni. Ledi A.B. Gli amici, quando sono insieme, sono un po’ “coglioni”? In senso buono, sia detto. Uno ride qualsiasi cosa dica o faccia l’altro. Capita, in certi momenti di massima spensieratezza. Fiorello e Amadeus, c’è da scommetterci, saranno tesi come corde di violino. Eppure quei guizzi di spensieratezza arrivano anche a casa, e fanno bene. ...

