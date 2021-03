Sanremo 2021 Le pagelle dei look | Matilda De Angelis regina di charme e talento promossa con lode | stupisce Arisa | bocciati Ibra e Achille Lauro

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Eleganza esono stati protagonisti in questa tanto attesa prima serata del 71° Festival di, anche se non sono mancati alcuni scivoloni di stile, a volte anche inaspettati. Ecco le nostredeimigliori e peggiori che abbiamo visto sfilare sul palco dell’Ariston. Amadeus: voto 9 Continua il sodalizio stilistico fra il conduttore e direttore artistico del Festival e la griffe Gai Mattiolo, che anche quest’anno è garanzia di successo. Per lui, come per la moglie Giovanna Civitillo, lo stilista romano ha realizzato ben 16 outfit di alta sartoria, tutti con taglio classico e dettagli raffinati, rifiniti a mano. Per la prima serata del Festival Amadeus ha sfoggiato uno smoking più bello all’altro, dal classico modello nero collo a lancia a quello più glam tempestato di paillettes luccicanti, ...