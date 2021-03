Sanremo 2021, le pagelle degli abiti della seconda serata del Festival (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sanremo 2021 pagelle abiti – seconda serata: si parte con una nuova carrellata di look gustosi e croccanti. Parola d’ordine? Osare. Ma chi oserà nel giusto modo sul palco dell’Ariston? Quale sarà il look più cool e quello invece da lanciare (letteralmente) nel dimenticatoio? Quello che è certo è che i marchi più importanti al mondo vogliono essere protagonisti del Festival. Oggi più di ieri. Oggi più che mai. Più agguerriti di sempre. Ancora una volta vi prometto voti e commenti ai look senza se e senza ma. Ancor più rigidi di ieri. Perché solo uno/a solo, questa sera, conquisterà il 10 e lode. AMADEUS Si continua con lo smoking (by Gai Mattiolo) dalla giacca lucente, che brilla grazie alle luci dell’Ariston. Ma è così difficile scegliere un bel completo total black ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 marzo 2021): si parte con una nuova carrellata di look gustosi e croccanti. Parola d’ordine? Osare. Ma chi oserà nel giusto modo sul palco dell’Ariston? Quale sarà il look più cool e quello invece da lanciare (letteralmente) nel dimenticatoio? Quello che è certo è che i marchi più importanti al mondo vogliono essere protagonisti del. Oggi più di ieri. Oggi più che mai. Più agguerriti di sempre. Ancora una volta vi prometto voti e commenti ai look senza se e senza ma. Ancor più rigidi di ieri. Perché solo uno/a solo, questa sera, conquisterà il 10 e lode. AMADEUS Si continua con lo smoking (by Gai Mattiolo) dalla giacca lucente, che brilla grazie alle luci dell’Ariston. Ma è così difficile scegliere un bel completo total black ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - fanpage : #Sanrem2021, Irama può tornare in gara, c'è il sì delle case discografiche #iramasanremo2021 - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - dumurin : @cheTVfa @SimoLongobardi siamo obiettivi, questo Festival di Sanremo 2021 è proprio brutto! - infoitcultura : Sanremo 2021, Fiorello papà si commuove in sala stampa: «Vedere mia figlia chiusa in casa è un dolore immenso» -