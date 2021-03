Sanremo 2021, le pagelle ai look della seconda serata: Laura Pausini voto 10. Orietta Berti “sirenotta”, Elodie incanta tutti – FOTO (Di mercoledì 3 marzo 2021) Amadeus: voto 5 – Eccola qui, è tornata. Lei la giacca cangiante. Stasera subito in apertura. L’effetto metallico sui toni del grigioverde in contrasto con il giallo/arancio della scenografia sullo sfondo è un autentico, adorabile, pugno in un occhio. Ma nella vita ci vogliono certezze e le giacche kitch di Amadeus lo sono. Fiorello: voto 8 – Fa il suo ingresso travestito da corvo ed è subito Maleficent. Ma quando toglie le ali di piume e la camicia d’organza nera, ecco che rivela lo smoking firmato Armani, rigorosa divisa d’ordinanza per lo showman. Poi torna la giacca di paillettes coordinata con Amadeus per il momento varietà. Orietta Berti: voto 7 – Anche lei in modalità crocerista, tutta sbirluccicante, con conchiglie di cristalli disegnate proprio sul seno (chiaro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Amadeus:5 – Eccola qui, è tornata. Lei la giacca cangiante. Stasera subito in apertura. L’effetto metallico sui toni del grigioverde in contrasto con il giallo/arancioscenografia sullo sfondo è un autentico, adorabile, pugno in un occhio. Ma nella vita ci vogliono certezze e le giacche kitch di Amadeus lo sono. Fiorello:8 – Fa il suo ingresso travestito da corvo ed è subito Maleficent. Ma quando toglie le ali di piume e la camicia d’organza nera, ecco che rivela lo smoking firmato Armani, rigorosa divisa d’ordinanza per lo showman. Poi torna la giacca di paillettes coordinata con Amadeus per il momento varietà.7 – Anche lei in modalità crocerista, tutta sbirluccicante, con conchiglie di cristalli disegnate proprio sul seno (chiaro ...

