Sanremo 2021, le lacrime di Lady Gaga e i capelli di David Bowie: tutte le citazioni di Achille Lauro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Con un look Glam rock – come lui lo ha definito – Achille Lauro ha fatto il suo ingresso nella prima serata del Festival di Sanremo di ieri, 2 marzo, con il chiaro intento di dare una lezione a tutti su cosa significhi essere, oggi, un performer. Con la sua cadenza romana biascicata, ha calcato il palco dell'Ariston vestito come un manga multicolor, quasi un Cavaliere dello Zodiaco. Al collo una corona di piume rosa, una parrucca blu – intonata all'ombretto – e il rossetto glitterato. E questo è stato solo il primo dei sei quadri segreti che metterà in scena nel corso della settimana. A fare da sfondo alle esibizioni, un massiccio citazionismo che, ricordiamo, imprime tutte le opere di Lauro. A cominciare dai costumi disegnati da Sandy Powell per Velvet Goldmine (1998), il film di ...

