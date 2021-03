Sanremo 2021, Laura Pausini: “Volevo smettere di cantare, avevo un blocco emotivo” (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Da marzo ad agosto non riuscivo neppure ad ascoltare la radio, mi sentivo in colpa, inutile. Un blocco emotivo e creativo totale. Pensavo di essere arrivata alla fine della storia. Non riuscivo più a scrivere e nemmeno a leggere. Mi dicevo: vado avanti a fare cosa? Cosa racconto, adesso? Volevo quasi smettere”. A confidarlo, in un’intervista a Repubblica, è Laura Pausini, ospite attesissima della seconda serata del Festival di Sanremo. La cantante romagnola è fresca vincitrice del Golden Globe per la migliore canzone originale con “Io Sì”, colonna sonora del film di Edoardo Ponti con Sophia Loren “La vita davanti a sé“. “Ho trovato il mio vaccino morbido, cioè la telefonata di Edoardo Ponti e Sofia Loren per scrivere ‘Io sì‘. Questa canzone mi ha salvato, mi ha ridato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Da marzo ad agosto non riuscivo neppure ad ascoltare la radio, mi sentivo in colpa, inutile. Une creativo totale. Pensavo di essere arrivata alla fine della storia. Non riuscivo più a scrivere e nemmeno a leggere. Mi dicevo: vado avanti a fare cosa? Cosa racconto, adesso?quasi”. A confidarlo, in un’intervista a Repubblica, è, ospite attesissima della seconda serata del Festival di. La cantante romagnola è fresca vincitrice del Golden Globe per la migliore canzone originale con “Io Sì”, colonna sonora del film di Edoardo Ponti con Sophia Loren “La vita davanti a sé“. “Ho trovato il mio vaccino morbido, cioè la telefonata di Edoardo Ponti e Sofia Loren per scrivere ‘Io sì‘. Questa canzone mi ha salvato, mi ha ridato ...

