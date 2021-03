Sanremo 2021 Laura Pausini ritorno in lacrime (Di mercoledì 3 marzo 2021) La seconda serata del Festival di Sanremo parte con un altro show di Rosario Fiorello che accoglie il pubblico dall’esterno dell’Ariston con un mantello piumato. Elodie magnetica e padrona del palco. Passano alla finale delle nuove proposte Wrong on You e Davide Shorty. Laura Pausini si commuove per il premio vinto e l’asticella delle emozioni sale vertiginosamente. Un inizio della seconda serata del Festival leggermente ridondante, Fiorello che accoglie gli Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 3 marzo 2021) La seconda serata del Festival diparte con un altro show di Rosario Fiorello che accoglie il pubblico dall’esterno dell’Ariston con un mantello piumato. Elodie magnetica e padrona del palco. Passano alla finale delle nuove proposte Wrong on You e Davide Shorty.si commuove per il premio vinto e l’asticella delle emozioni sale vertiginosamente. Un inizio della seconda serata del Festival leggermente ridondante, Fiorello che accoglie gli Articolo completo: dal blog SoloDonna

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - charlvsando : RT @cinnamonfalls: Sanremo 2020: dov’è bugo? Sanremo 2021: dov’è lodo? #Sanrem2021 - ilfaroonline : #Sanremo2021 Continua la gara sul palco dell'Ariston: ecco il testo della canzone di #gaiagozzi -