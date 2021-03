Sanremo 2021, Laura Pausini emozionatissima dimostra che è davvero l'orgoglio dell'Italia (Di mercoledì 3 marzo 2021) emozionatissima e con la voce tremante. È Laura Pausini la grande protagonista della seconda serata di Sanremo 2021, che torna all’Ariston come ospite con Io sì. Il brano è colonna sonora del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren che l’ha vista trionfare ai Golden Globes. “orgoglio Italiano nel mondo Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021)e con la voce tremante. Èla grande protagonistaa seconda serata di, che torna all’Ariston come ospite con Io sì. Il brano è colonna sonora del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren che l’ha vista trionfare ai Golden Globes. “no nel mondo

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - charlvsando : RT @cinnamonfalls: Sanremo 2020: dov’è bugo? Sanremo 2021: dov’è lodo? #Sanrem2021 - ilfaroonline : #Sanremo2021 Continua la gara sul palco dell'Ariston: ecco il testo della canzone di #gaiagozzi -