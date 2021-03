Sanremo 2021, l’appello di Alessia, l’infermiera simbolo della lotta al Covid: «Uniti ce la faremo» – Il video (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un anno fa Alessia Bonari aveva postato una foto che aveva fatto il giro del mondo, mostrando il sacrificio degli infermieri che, come lei, portavano sul volto i segni della mascherina indossata per ore nei reparti Covid. Nella serata di ieri, la 24enne di Grosseto che vive e lavora a Milano è stata ospite del Festival di Sanremo. «Uniti ce la faremo, sicuramente» sono state le parole della 24enne. Poi l’appello di Amadeus che ha ricordato quali pratiche è bene continuare a osservare per evitare il contagio da Coronavirus, nell’attesa che la campagna vaccinale vada avanti. March 2, 2021 video: Rai Speciale Sanremo 2021 Il regolamento del Festival di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un anno faBonari aveva postato una foto che aveva fatto il giro del mondo, mostrando il sacrificio degli infermieri che, come lei, portavano sul volto i segnimascherina indossata per ore nei reparti. Nella serata di ieri, la 24enne di Grosseto che vive e lavora a Milano è stata ospite del Festival di. «ce la, sicuramente» sono state le parole24enne. Poidi Amadeus che ha ricordato quali pratiche è bene continuare a osservare per evitare il contagio da Coronavirus, nell’attesa che la campagna vaccinale vada avanti. March 2,: Rai SpecialeIl regolamento del Festival di ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - Eurosport_IT : 'I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tu… - zazoomblog : Classifica Sanremo 2021 dopo la prima serata - #Classifica #Sanremo #prima #serata - zazoomblog : La seconda serata del Festival di Sanremo: cantanti e ospiti - #seconda #serata #Festival #Sanremo: -