Sanremo 2021 | la seconda serata | tra le lacrime di Laura e il fascino di Elodie

(Di mercoledì 3 marzo 2021) La blusa luccicante di Orietta Berti, il vestito alla Jessica Rabbit di Elodie e gli occhi lucidi di Laura Pausini. La seconda serata del Festival di Sanremo è nel segno delle donne che sanno stupire con la forza dell’emozione e la padronanza del mestiere che, nonostante tanti anni di onorata carriera, riesce ancora a riservare sorprese. Nonostante quest’edizione abbia fatto a meno della nave da crociera, come cantano Amadeus e Fiorello durante la sigla che fa un po’ I Griffin, Sanremo ci immerge subito nel vintage che, in realtà, è l’indie più puro: in un Sanremo dove ci sono Aiello, Willie Peyote, Madame, Fulminacci e Coma_Cose, la cosa più alternativa che ci possa essere è portare un brano che fino a qualche anno fa qualcuno avrebbe definito «sanremese» senza passare per blasfemo. A cantarlo è Orietta Berti che, a 29 anni dall’ultima volta all’Ariston, torna per regalare un po’ di semplicità e prendersi il lusso, a 77 anni, di divertirsi senza subire l’ansia e la pressione della gara.

Non ha sceso le temute scale del Teatro Ariston del Festival di. Orietta Berti, in grande eleganza e scioltezza, è arrivata sul palco entrando dal lato, per evitare le scalinate tanto temute dalle donne con il tacco. E' stata lei ad aprire 'le danze' dei ...Fiorello accoglie sul palco del Teatro Ariston, nella seconda serata del Festival di, Laura Pausini sulle note di Bohemian Rhapsody dei Queen, riarrangiata sul testo di 'La solitudine', brano che ha dato il successo iniziale a Laura Pausini.Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Il Volo sul palco dell'Ariston per l'omaggio che il festival ha tributato al grande Ennio Morricone. I tre tenori hanno ...Proprio in quell’anno ha pubblicato il suo primo album ‘Un'altra vita’, prodotto da Emma Marrone, e ha girato l’Italia per l'Adesso Tour di Emma. Musica e dischi di Elodie. La voce di Elodie ha un inc ...