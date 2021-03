Sanremo 2021, la scaletta di mercoledì 3 marzo: cantanti in gara e ospiti (Di mercoledì 3 marzo 2021) scaletta alla mano, ci si prepara alla seconda serata di Sanremo 2021, quella di oggi mercoledì 3 marzo. Esordio tranquillo per la 71esima edizione del Festival, ricordato senza dubbio per la particolarità delle circostanze. L’assenza di pubblico si è fatta inevitabilmente sentire, ma Amadeus ha saputo reggere il peso del ‘silenzio’. Ancora assonnati, gli addetti ai lavori sono già all’opera in vista della serata che avrà come protagonisti i 13 Big in gara rimanenti. E, non di meno, le restanti Nuove Proposte. Sanremo 2021 scaletta mercoledì 3 marzo: ospiti e co-conduttrice Il padrone di casa Amadeus, affiancato dagli interventi costanti dell’amico Fiorello, si circonderà questa sera ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 marzo 2021)alla mano, ci si prepara alla seconda serata di, quella di oggi. Esordio tranquillo per la 71esima edizione del Festival, ricordato senza dubbio per la particolarità delle circostanze. L’assenza di pubblico si è fatta inevitabilmente sentire, ma Amadeus ha saputo reggere il peso del ‘silenzio’. Ancora assonnati, gli addetti ai lavori sono già all’opera in vista della serata che avrà come protagonisti i 13 Big inrimanenti. E, non di meno, le restanti Nuove Proposte.e co-conduttrice Il padrone di casa Amadeus, affiancato dagli interventi costanti dell’amico Fiorello, si circonderà questa sera ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - Eurosport_IT : 'I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tu… - ivanburatti : Ho intervistato Arisa, protagonista a #Sanremo2021 con Potevi fare di più. Prima a cantare fra i big come nel 2014,… - MahmoodStories : @Sanremo_2021 1 Chiamami per nome 2. Glicine 3. Ora -