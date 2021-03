Sanremo 2021, la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo travolta dalle critiche sui social: “Raccomandata” (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Raccomandata”,”senza qualità”, “senza alcuna competenza”. Questi sono solo alcuni degli insulti che il popolo del web ha rivolto nelle scorse ore a Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus ora conduttrice del Prima Festival assieme a Valeria Graci e Giovanni Vernia. Agli haters è bastato vederla al notiziario flash con tutte le ultime notizie da Sanremo, in onda dopo il Tg1 delle 20.00, per scatenare un’ondata di commenti decisamente poco lusinghieri nei suoi confronti nonostante nei giorni scorsi Amadeus avesse spiegato più volte come fosse stato lo sponsor a volere la moglie. “Giovanna lavora in Rai dal 1996, l’ha voluta lo sponsor e a me è stato comunicato a cose fatte. Lei mi ha detto: se ti creo problemi, rinuncio. Ma perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) “”,”senza qualità”, “senza alcuna competenza”. Questi sono solo alcuni degli insulti che il popolo del web ha rivolto nelle scorse ore a, ladiora conduttrice del Prima Festival assieme a Valeria Graci e Giovanni Vernia. Agli haters è bastato vederla al notiziario flash con tutte le ultime notizie da, in onda dopo il Tg1 delle 20.00, per scatenare un’ondata di commenti decisamente poco lusinghieri nei suoi confronti nonostante nei giorni scorsiavesse spiegato più volte come fosse stato lo sponsor a volere la. “lavora in Rai dal 1996, l’ha voluta lo sponsor e a me è stato comunicato a cose fatte. Lei mi ha detto: se ti creo problemi, rinuncio. Ma perché ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - lilwasthere : Sanremo 2021 - Maneskin cantano 'Zitti e buoni' - SinergicaMentis : Sanremo 2021, Nuove Proposte: Gaudiano con 'Polvere da sparo' in semifinale -