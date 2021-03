Sanremo 2021, la diretta: i peli de La Rappresentante di Lista nel mirino dei social. Fiorello e il palloncino fallico: “Abbiamo fatto una cazzata…”- FOTO E VIDEO (Di giovedì 4 marzo 2021) Sanremo 2021, atto secondo. Siete pronti a un’altra abbuffata di musica, gag e ospiti? La seconda è una puntata particolarmente ricca e tanti sono gli ospiti convocati dal direttore artistico Amadeus per stasera. Ve li diciamo in ordine di uscita: Laura Pausini (fresca di Golden Globes, si esibirà sulle note di “Io Sì Seen”), Il Volo con Andrea Morricone figlio di Ennio, Alex Schwazer, il trio composto da Marcella Bella-Fausto Leali-Gigliola Cinquetti, Gigi D’Alessio, la calciatrice della nazionale Cristiana Girelli e l’attrice Antonella Ferrari. Prevista una sola uscita di Ibra, impegnato a seguire il Milan nel match contro l’Udinese. Il quadro di Achille Lauro, invece, vedrà la partecipazione di Claudio Santamaria e Francesca Barra, mentre la co-conduttrice della serata sarà Elodie. E la gara? Tra un ospite e l’altro, ci sarà anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021), atto secondo. Siete pronti a un’altra abbuffata di musica, gag e ospiti? La seconda è una puntata particolarmente ricca e tanti sono gli ospiti convocati dal direttore artistico Amadeus per stasera. Ve li diciamo in ordine di uscita: Laura Pausini (fresca di Golden Globes, si esibirà sulle note di “Io Sì Seen”), Il Volo con Andrea Morricone figlio di Ennio, Alex Schwazer, il trio composto da Marcella Bella-Fausto Leali-Gigliola Cinquetti, Gigi D’Alessio, la calciatrice della nazionale Cristiana Girelli e l’attrice Antonella Ferrari. Prevista una sola uscita di Ibra, impegnato a seguire il Milan nel match contro l’Udinese. Il quadro di Achille Lauro, invece, vedrà la partecipazione di Claudio Santamaria e Francesca Barra, mentre la co-conduttrice della serata sarà Elodie. E la gara? Tra un ospite e l’altro, ci sarà anche ...

