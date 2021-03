Sanremo 2021, la diretta della seconda serata. Laura Pausini scatenata all’Ariston: lo show con Fiorello e Amadeus in versione cubista – FOTO E VIDEO (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sanremo 2021, atto secondo. Siete pronti a un’altra abbuffata di musica, gag e ospiti? La seconda è una puntata particolarmente ricca e tanti sono gli ospiti convocati dal direttore artistico Amadeus per stasera. Ve li diciamo in ordine di uscita: Laura Pausini (fresca di Golden Globes, si esibirà sulle note di “Io Sì Seen”), Il Volo con Andrea Morricone figlio di Ennio, Alex Schwazer, il trio composto da Marcella Bella-Fausto Leali-Gigliola Cinquetti, Gigi D’Alessio, la calciatrice della nazionale Cristiana Girelli e l’attrice Antonella Ferrari. Prevista una sola uscita di Ibra, impegnato a seguire il Milan nel match contro l’Udinese. Il quadro di Achille Lauro, invece, vedrà la partecipazione di Claudio Santamaria e Francesca Barra, mentre la co-conduttrice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021), atto secondo. Siete pronti a un’altra abbuffata di musica, gag e ospiti? Laè una puntata particolarmente ricca e tanti sono gli ospiti convocati dal direttore artisticoper stasera. Ve li diciamo in ordine di uscita:(fresca di Golden Globes, si esibirà sulle note di “Io Sì Seen”), Il Volo con Andrea Morricone figlio di Ennio, Alex Schwazer, il trio composto da Marcella Bella-Fausto Leali-Gigliola Cinquetti, Gigi D’Alessio, la calciatricenazionale Cristiana Girelli e l’attrice Antonella Ferrari. Prevista una sola uscita di Ibra, impegnato a seguire il Milan nel match contro l’Udinese. Il quadro di Achille Lauro, invece, vedrà la partecipazione di Claudio Santamaria e Francesca Barra, mentre la co-conduttrice ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - apetitchou : RT @lavocedellapau: Laura Pausini commossa a Sanremo 1993 Laura Pausini commossa a Sanremo 2021 ?? #Sanremo2021 - tommo_marmore : RT @Corriere: #Sanremo2021, le notizie della seconda serata ?? Via alla diretta dall'Ariston alle 20.40. Questa la scaletta della puntata o… -