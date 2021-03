Sanremo 2021. La bellezza delle ballerine di Elodie esaltata dalla sartorialità di Martina Franca Rossorame al Festival. Sabato vestirà Federica Pellegrini (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il segreto della sensualità delle ballerine di Elodie è custodito a Martina Franca. Ispirati alle pose plastiche e le atmosfere patinate del famosissimo videoclip diretto da David Fincher di Vogue, enorme successo di Madonna del 1990, i costumi del corpo di ballo di Elodie sono stati pensati, disegnati e prodotti a Martina Franca, da Rossorame. Il noto brand non è nuovo alle passerelle di Sanremo ed anche quest’anno Bruno Simeone, stilista di Rossorame, ha portato la sua visione di donna sensuale ed iconica. Non è un caso l’ispirazione ad un brano, Vogue, che rappresenta una svolta nell’immaginario femminile e nell’identità di genere in un ricercata fluidità dei ruoli che inneggia ad un unico ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il segreto della sensualitàdiè custodito a. Ispirati alle pose plastiche e le atmosfere patinate del famosissimo videoclip diretto da David Fincher di Vogue, enorme successo di Madonna del 1990, i costumi del corpo di ballo disono stati pensati, disegnati e prodotti a, da. Il noto brand non è nuovo alle passerelle died anche quest’anno Bruno Simeone, stilista di, ha portato la sua visione di donna sensuale ed iconica. Non è un caso l’ispirazione ad un brano, Vogue, che rappresenta una svolta nell’immaginario femminile e nell’identità di genere in un ricercata fluidità dei ruoli che inneggia ad un unico ...

