Sanremo 2021, Irama si ritira (causa Covid), ma potrebbe restare in gara (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il regolamento stilato prima dell’inizio del Festival di Sanremo parla chiaro: se un Big risulta positivo o è entrato in contatto con un positivo, è tenuto a rinunciare alla gara e a farsi da parte. Tuttavia, proprio per via dell’eccezionalità della situazione e la facoltà di modificare la normativa in corsa, potrebbe non essere detta l’ultima parola. La vicenda riguarda Irama, che non ha potuto esibirsi come da programma alla prima serata del Festival di Sanremo perché il suo truccatore è risultato positivo al tampone antigenico. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il regolamento stilato prima dell’inizio del Festival di Sanremo parla chiaro: se un Big risulta positivo o è entrato in contatto con un positivo, è tenuto a rinunciare alla gara e a farsi da parte. Tuttavia, proprio per via dell’eccezionalità della situazione e la facoltà di modificare la normativa in corsa, potrebbe non essere detta l’ultima parola. La vicenda riguarda Irama, che non ha potuto esibirsi come da programma alla prima serata del Festival di Sanremo perché il suo truccatore è risultato positivo al tampone antigenico.

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - mirydix : Severo ma giusto? Le #pagelle delle canzoni di #Sanremo2021 (prima serata) | Il giornale della musica - uultranoia : Ho scritto una cosa su #Sanremo2021 -