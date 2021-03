Sanremo 2021: Irama resta in gara come Claudio Villa? L'illustre precedente nella storia del Festival (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il cantante di "La genesi del tuo cuore" rimane nella competizione grazie a una registrazione delle prove: e se le cose andassero come nel lontano 1955? Leggi su comingsoon (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il cantante di "La genesi del tuo cuore" rimanecompetizione grazie a una registrazione delle prove: e se le cose andasseronel lontano 1955?

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - ringoringhetto : Gli ascolti di Sanremo 2021, cala (molto) la Prima Serata: peggio solo Baudo 2008 e Fazio 2014 - varesenews : Sanremo 2021, seconda serata: con Ibra anche Laura Pausini ed Elodie -