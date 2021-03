Sanremo 2021, Irama: «Grato ad Amadeus ma mortificato. L’adrenalina dell’Ariston non me la ridarà nessuno» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Irama Ci sono il rammarico da una parte, la gratitudine dall’altra. Ma anche la consapevolezza di averla sfangata. Il regolamento del resto era chiaro: Irama non sarebbe dovuto rimanere in gara al Festival di Sanremo. Una soluzione last minute trovata della Rai l’ha però graziato. Lo stesso cantante non nasconde i sentimenti contrastanti che ha vissuto in queste ore in cui era stato ad un passo dall’esclusione forzata. “Sono da una parte Grato perché riconosco ad Amadeus di avermi teso la mano in un momento di difficoltà purtroppo non causato da me. Dall’altra parte sono mortificato perché ci tenevo molto a fare la performance. Certo sono un po’ triste perché volevo essere su quel palco e giocarmi in maniera sana il Festival. Se adesso mi chiedessero di andare all’Ariston lo farei ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 3 marzo 2021)Ci sono il rammarico da una parte, la gratitudine dall’altra. Ma anche la consapevolezza di averla sfangata. Il regolamento del resto era chiaro:non sarebbe dovuto rimanere in gara al Festival di. Una soluzione last minute trovata della Rai l’ha però graziato. Lo stesso cantante non nasconde i sentimenti contrastanti che ha vissuto in queste ore in cui era stato ad un passo dall’esclusione forzata. “Sono da una parteperché riconosco addi avermi teso la mano in un momento di difficoltà purtroppo non causato da me. Dall’altra parte sonoperché ci tenevo molto a fare la performance. Certo sono un po’ triste perché volevo essere su quel palco e giocarmi in maniera sana il Festival. Se adesso mi chiedessero di andare all’Ariston lo farei ...

