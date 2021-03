Sanremo 2021, Irama è negativo al tampone molecolare. Ma rischia l’esclusione (Di mercoledì 3 marzo 2021) Irama Aggiornamento delle 11.40 – Il collaboratore di Irama è positivo al tampone molecolare. In questi casi dovrebbe scattare l’esclusione, si attendono notizie in conferenza stampa. Il tampone molecolare di Irama è risultato negativo. Lo ha comunicato lo stesso cantante su Instagram. Ma la buona notizia, per ora, è solo a metà. Per rimanere in gara al Festival di Sanremo 2021, infatti, l’artista deve attendere l’esito del medesimo test sul suo collaboratore risultato invece positivo all’antigenico. In caso contrario, dovrebbe scattare la quarantena – secondo regolamento – e dunque il ritiro dalla rassegna canora. Dopo la notizia della positività di un componente del suo staff, ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 3 marzo 2021)Aggiornamento delle 11.40 – Il collaboratore diè positivo al. In questi casi dovrebbe scattare, si attendono notizie in conferenza stampa. Ildiè risultato. Lo ha comunicato lo stesso cantante su Instagram. Ma la buona notizia, per ora, è solo a metà. Per rimanere in gara al Festival di, infatti, l’artista deve attendere l’esito del medesimo test sul suo collaboratore risultato invece positivo all’antigenico. In caso contrario, dovrebbe scattare la quarantena – secondo regolamento – e dunque il ritiro dalla rassegna canora. Dopo la notizia della positività di un componente del suo staff, ...

