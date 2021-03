Sanremo 2021 | il ritorno di Elodie strega l’Ariston

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Andromeda, lo scorso anno. Una stella, nell’edizione della ripresa. Elodie, che Twitter ha salutato come una dea («God is a woman and her name is Elodie», si è letto online), si è presentata sul palco dell’Ariston quando Bugo ha finito di cantare. «Sono buffa, io», ha provato a dire, fasciata in un abito modello Jessica Rabbit. Elodie ha sorriso, ha scosso il capo, raccolto da terra l’orecchino che le è caduto. Poi, ha preso il microfono e salutato i palloncini accomodati sulle poltrone sanremesi. E, quasi, il pubblico ha dimenticato di non poterla avere in gara. https://twitter.com/ironmanolan/status/1367215530109730817