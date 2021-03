Sanremo 2021, il grande ritorno di Ermal Meta (Di giovedì 4 marzo 2021) Ermal Meta GettyMontagne Verdi, Mi Manchi e Non ho l’età, un pizzico di passato torna sul palco dell’Ariston con Gigliola Cinquetti, Marcella Bella portano i loro più grandi successi su Rai 1 alternandosi sul palco con una serie di esibizioni. Peccato per il saluto frettoloso, un paio di canzoni a testa e poi via dal palco la gara continua. La gara continua e un Elodie immersa nel tulle rosso presenta il ritorno di Ermal Meta sul palco del Festival di Sanremo. Sanremo 2021, Elodie 100 mila euro di gioielli Elodie in rosso ha decisamente incantato il palco dell’Ariston, la cantante ha mostrato tutta la sua eleganza e raffinatezza con un lungo abito firmato da Versace. Nel corso di uno dei suoi momenti sul palco del Festival di ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 marzo 2021)GettyMontagne Verdi, Mi Manchi e Non ho l’età, un pizzico di passato torna sul palco dell’Ariston con Gigliola Cinquetti, Marcella Bella portano i loro più grandi successi su Rai 1 alternandosi sul palco con una serie di esibizioni. Peccato per il saluto frettoloso, un paio di canzoni a testa e poi via dal palco la gara continua. La gara continua e un Elodie immersa nel tulle rosso presenta ildisul palco del Festival di, Elodie 100 mila euro di gioielli Elodie in rosso ha decisamente incantato il palco dell’Ariston, la cantante ha mostrato tutta la sua eleganza e raffinatezza con un lungo abito firmato da Versace. Nel corso di uno dei suoi momenti sul palco del Festival di ...

