Sanremo 2021: i top e i flop della prima serata del Festival (Di mercoledì 3 marzo 2021) La prima serata di Sanremo 2021 si è divisa tra momenti top e flop: dalla performance della Bertè alla "comicità" di Ibra, fino alla lezione sulle dita dei piedi Il Festival di Sanremo 2021 si apre nel buio totale. L'inizio e la gara delle Nuove Proposte Al termine di un conto alla rovescia, Amadeus scende dall'iconica scalinata e l'Ariston si accende: decolla così l'astronave di questa edizione singolare dove "il cuore batte più forte". "Abbiamo scoperto che la normalità è una cosa straordinaria e per averne un po' abbiamo lavorato in maniera straordinaria", scandisce il presentatore. A sottolineare le sue parole una manciata di applausi finti in stile Friends che iniziano a lambirci il cuore di uno strato di tristezza.

