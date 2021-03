Sanremo 2021, i Maneskin hanno plagiato un brano degli Anthony Laszlo? La band: «Nessuna somiglianza vocale o strumentale» (Di mercoledì 3 marzo 2021) La prima accusa di plagio del Festival di Sanremo 2021 riguarda la canzone dei Maneskin. Il brano Zitti e buoni somiglierebbe infatti a F.D.T. ? Fuori di testa, una... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 3 marzo 2021) La prima accusa di plagio del Festival diriguarda la canzone dei. IlZitti e buoni somiglierebbe infatti a F.D.T. ? Fuori di testa, una...

