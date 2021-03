Sanremo 2021, i look della prima serata: l’eleganza paga (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ibrahimovic, Fiorello e Amadeus l’eleganza di Noemi, dai lunghi capelli setosi allo splendido abito fasciante di Dolce&Gabbana, ha riempito un teatro Ariston vuoto, portando la cantante romana non soltanto al secondo posto della classifica provvisoria, ma in vetta a quella del buon gusto. Non può dirsi lo stesso di tutti gli altri artisti che si sono esibiti ieri sera, ma il Festival di Sanremo è anche questo, dunque ecco il nostro commento a tutti i look della prima serata. Sulla stessa scia di Veronica Scopelliti, benchè con declinazioni diverse, si sono mossi Amadeus e Fiorello, Ibrahimovic (primo look, con il mega ricamo delle iniziali sulla giacca, a parte), Aiello, Diodato, Renga, Fasma e l’infermiera Alessia Bonari. Eleganti anche ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ibrahimovic, Fiorello e Amadeusdi Noemi, dai lunghi capelli setosi allo splendido abito fasciante di Dolce&Gabbana, ha riempito un teatro Ariston vuoto, portando la cantante romana non soltanto al secondo postoclassifica provvisoria, ma in vetta a quella del buon gusto. Non può dirsi lo stesso di tutti gli altri artisti che si sono esibiti ieri sera, ma il Festival diè anche questo, dunque ecco il nostro commento a tutti i. Sulla stessa scia di Veronica Scopelliti, benchè con declinazioni diverse, si sono mossi Amadeus e Fiorello, Ibrahimovic (primo, con il mega ricamo delle iniziali sulla giacca, a parte), Aiello, Diodato, Renga, Fasma e l’infermiera Alessia Bonari. Eleganti anche ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - MarioManca : #Sanremo2021: la scaletta della seconda serata - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: ? #Sanremo2021, #Irama forse sarà in gara con il video delle prove se gli altri 25 Big daranno l'ok. -