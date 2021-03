Sanremo 2021, i codici televoto per votare i cantanti della seconda serata del Festival (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sanremo 2021, i codici televoto per votare i cantanti della seconda serata Quali sono i codici televoto dei cantanti in gara nella seconda serata del Festival di Sanremo 2021? Stasera, mercoledì 3 marzo, dalle ore 20,40 su Rai 1 va in onda la seconda puntata della 71esima edizione della kermesse canora che vedrà l’esibizione di altri 13 big (o campioni) e altri 4 giovani (nuove proposte). Vediamo insieme i codici televoto per il Festival di Sanremo 2021: CAMPIONI Per i ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 marzo 2021), iperQuali sono ideiin gara nelladeldi? Stasera, mercoledì 3 marzo, dalle ore 20,40 su Rai 1 va in onda lapuntata71esima edizionekermesse canora che vedrà l’esibizione di altri 13 big (o campioni) e altri 4 giovani (nuove proposte). Vediamo insieme iper ildi: CAMPIONI Per i ...

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - fanpage : #Sanrem2021, Irama può tornare in gara, c'è il sì delle case discografiche #iramasanremo2021 - Sofi71282082 : Questa notte si impara E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me... ...Serviranno ancora… - MissDanaDax : Mi fa impazzire la gente che guarda Sanremo solo per dire che Sanremo fa schifo. È il 2021, cambia canale. Mettiti… -