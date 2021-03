Sanremo 2021, gli ospiti della seconda serata del Festival (Di mercoledì 3 marzo 2021) Questa sera, mercoledì 3 marzo 2021, alle ore 20,40 su Rai 1 va in onda il Festival di Sanremo 2021, la seconda serata della kermesse canora giunta alla 71esima edizione. Alla conduzione (e direzione artistica) Amadeus. Con lui l’amico Rosario Fiorello, tanti cantanti e ospiti. Quali sono gli ospiti previsti stasera al Festival di Sanremo 2021? Vediamolo insieme. Oltre all’ospite fisso Achille Lauro, stasera vedremo sul palco dell’Ariston grandi artisti come: Enzo Avitabile, Gigi D’Alessio, Laura Pausini (canterà la canzone “Io sì”), Il Volo (omaggerà il Maestro Ennio Morricone insieme ad Andrea Morricone, il figlio del Maestro, che dirigerà l’Orchestra del Festival), ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Questa sera, mercoledì 3 marzo, alle ore 20,40 su Rai 1 va in onda ildi, lakermesse canora giunta alla 71esima edizione. Alla conduzione (e direzione artistica) Amadeus. Con lui l’amico Rosario Fiorello, tanti cantanti e. Quali sono gliprevisti stasera aldi? Vediamolo insieme. Oltre all’ospite fisso Achille Lauro, stasera vedremo sul palco dell’Ariston grandi artisti come: Enzo Avitabile, Gigi D’Alessio, Laura Pausini (canterà la canzone “Io sì”), Il Volo (omaggerà il Maestro Ennio Morricone insieme ad Andrea Morricone, il figlio del Maestro, che dirigerà l’Orchestra del), ...

