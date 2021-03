Sanremo 2021, Fulminacci e la sua “Santa Marinella”: testo e significato (Di mercoledì 3 marzo 2021) LE CANZONI DEL FESTIVAL DI Sanremo 2021 In quest’edizione del Festival di Sanremo i cantanti Big sono 26. Tra loro c’è anche il cantautore Fulminacci. Nella serata di oggi 3 marzo debutterà sul palco del Teatro Ariston con il brano “Santa Marinella”. IL significato DI “Santa Marinella” Il cantautore romano Fulminacci aka Filippo Uttacci questa sera si esibirà con una canzone scritta da sé come tutto il resto dei suoi testi. In svariate interviste Fulminacci ha spiegato che “Santa Marinella” ha come tema centrale la spensieratezza adolescenziale persa. È stata ispirata dal racconto che gli è stato fatto qualche anno fa con molta intensità. Una storia che lo colpì ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) LE CANZONI DEL FESTIVAL DIIn quest’edizione del Festival dii cantanti Big sono 26. Tra loro c’è anche il cantautore. Nella serata di oggi 3 marzo debutterà sul palco del Teatro Ariston con il brano “”. ILDI “” Il cantautore romanoaka Filippo Uttacci questa sera si esibirà con una canzone scritta da sé come tutto il resto dei suoi testi. In svariate intervisteha spiegato che “” ha come tema centrale la spensieratezza adolescenziale persa. È stata ispirata dal racconto che gli è stato fatto qualche anno fa con molta intensità. Una storia che lo colpì ...

