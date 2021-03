Sanremo 2021, Fiorello si commuove per la figlia: "Penso a lei, alla situazione che stiamo vivendo, e soffro" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fiorello nella conferenza stampa odierna di Sanremo 2021 ha trattenuto a stento le lacrime pensando ai giovani costretti a rimanere a casa per la pandemia Attimi di commozione per Fiorello, nella conferenza stampa odierna di Sanremo 2021, che ha rivolto un pensiero alla figlia e a tutti i giovani in questo momento particolare che li costringe in casa, ma soprattutto a perdere esperienze irripetibili. È un festival di Sanremo segnato dalla pandemia, per la prima volta il teatro Ariston è vuoto e i cantanti si esibiscono senza il sostegno del pubblico. Nel corso della conferenza stampa di stamattina alcuni giornalisti hanno chiesto a Fiorello: "Come padre come stai vivendo questo momento ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 marzo 2021)nella conferenza stampa odierna diha trattenuto a stento le lacrime pensando ai giovani costretti a rimanere a casa per la pandemia Attimi di commozione per, nella conferenza stampa odierna di, che ha rivolto un pensieroe a tutti i giovani in questo momento particolare che li costringe in casa, ma soprattutto a perdere esperienze irripetibili. È un festival disegnato dpandemia, per la prima volta il teatro Ariston è vuoto e i cantanti si esibiscono senza il sostegno del pubblico. Nel corso della conferenza stampa di stamattina alcuni giornalisti hanno chiesto a: "Come padre come staiquesto momento ...

