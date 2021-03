Sanremo 2021, “Fedez stava per svenire sul palco”. E lui ammette: “Ho dei bracciali elettronici contro l’ansia” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fedez ha debuttato a Sanremo 2021 insieme a Francesca Michielin sulle note di “Chiamami per nome”. Un momento molto emozionante per il rapper milanese che, a fine esibizione, si è asciugato le lacrime. A sottolineare la ta sua tensione non solo i numerosi commenti sui social ma anche Fiorello: “stava per svenire, io volevo entrare per soccorrerlo“, ha detto lo showman tra il serio e il faceto. E oggi pomeriggio, su Instagram, Fedez ha parlato della propria emotività e dell’ansia di salire su un palco importante come quello di Sanremo, soffermandosi su un oggetto che ha detestato grande curiosità: un braccialetto per combattere l’ansia. “Me lo avete chiesto in tanti, ma non sono ai domiciliari” , ha detto con ironia. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021)ha debuttato ainsieme a Francesca Michielin sulle note di “Chiamami per nome”. Un momento molto emozionante per il rapper milanese che, a fine esibizione, si è asciugato le lacrime. A sottolineare la ta sua tensione non solo i numerosi commenti sui social ma anche Fiorello: “per, io volevo entrare per soccorrerlo“, ha detto lo showman tra il serio e il faceto. E oggi pomeriggio, su Instagram,ha parlato della propria emotività e deldi salire su unimportante come quello di, soffermandosi su un oggetto che ha detestato grande curiosità: un braccialetto per combattere. “Me lo avete chiesto in tanti, ma non sono ai domiciliari” , ha detto con ironia. ...

