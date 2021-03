Sanremo 2021, Fedez e i suoi braccialetti elettronici, ecco di cosa si tratta (Di mercoledì 3 marzo 2021) A Sanremo 2021 Fedez, per vincere l'emozione, si è presentato sul palco dell'Ariston con dei braccialetti elettronici che servono a combattere l'ansia. Per il suo debutto sul palco dell'Ariston Fedez p era emozionatissimo: l'artista e marito di Chiara Ferragni si è presentato a Sanremo 2021 con dei braccialetti elettronici che servono a combattere l'ansia. Ieri sera, 2 marzo 2021, si è aperta la settantunesima edizione del Festival di Sanremo, la prima senza il pubblico in sala e la seconda condotta da Amadeus che, come lo scorso anno, ha voluto al suo fianco l'amico Fiorello. Nella prima serata della kermesse canora si sono esibiti quattro esordienti ed il primo gruppo dei cantanti in ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 marzo 2021) A, per vincere l'emozione, si è presentato sul palco dell'Ariston con deiche servono a combattere l'ansia. Per il suo debutto sul palco dell'Aristonp era emozionatissimo: l'artista e marito di Chiara Ferragni si è presentato acon deiche servono a combattere l'ansia. Ieri sera, 2 marzo, si è aperta la settantunesima edizione del Festival di, la prima senza il pubblico in sala e la seconda condotta da Amadeus che, come lo scorso anno, ha voluto al suo fianco l'amico Fiorello. Nella prima serata della kermesse canora si sono esibiti quattro esordienti ed il primo gruppo dei cantanti in ...

