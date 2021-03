Sanremo 2021, Elodie incendia il Festival. Vestito aderente e spacco vertiginoso: una bomba sexy (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fiorello con mascherina e look total black con ali piumate dal il via allo sho davanti all’ingresso del Teatro Ariston, poi si toglie la mascherina, entra in teatro e raggiunge ballando il palco dove lo attendono Amadeus e una platea finalmente popolata, di palloncini. “Questa è la festa dell’Unità delle poltrone. Adesso riconosco il Festival”, dice Fiore. Il gioco dei look alla Achille Lauro prosegue: “Queste ali sono lo zainetto che Achille usava all’asilo”, dice. Poi scherza sui commenti più o meno polemici alla prima serata: “Io Amadeus lo chiamo lo swiffer delle polemiche e infatti solo lui poteva creare polemica facendosi il segno della croce. Con me invece se l’è presa il Pd perché ho parlato di Zingaretti e della D’urso. Ma perché stanno insieme? Non capisco. Comunque tutti possono parlare del Festival”, sottolinea. Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fiorello con mascherina e look total black con ali piumate dal il via allo sho davanti all’ingresso del Teatro Ariston, poi si toglie la mascherina, entra in teatro e raggiunge ballando il palco dove lo attendono Amadeus e una platea finalmente popolata, di palloncini. “Questa è la festa dell’Unità delle poltrone. Adesso riconosco il”, dice Fiore. Il gioco dei look alla Achille Lauro prosegue: “Queste ali sono lo zainetto che Achille usava all’asilo”, dice. Poi scherza sui commenti più o meno polemici alla prima serata: “Io Amadeus lo chiamo lo swiffer delle polemiche e infatti solo lui poteva creare polemica facendosi il segno della croce. Con me invece se l’è presa il Pd perché ho parlato di Zingaretti e della D’urso. Ma perché stanno insieme? Non capisco. Comunque tutti possono parlare del”, sottolinea. Continua dopo la ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - samuellapo : RT @lavocedellapau: Laura Pausini commossa a Sanremo 1993 Laura Pausini commossa a Sanremo 2021 ?? #Sanremo2021 - Sanremo_2021 : Sul palco dell'Ariston: @Gaia_Gozzi con #CuoreAmaro Quanti ?? per lei? #Sanremo2021 -