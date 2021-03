Sanremo 2021, ecco perché Matilda De Angelis è la rivelazione della prima serata (Di mercoledì 3 marzo 2021) «È bastato buttare Naomi Campbell giù dalle scale ed eccomi qui». Sulle prime non si è capito se la battuta fosse stata scritta dagli autori del Festival di Sanremo – e i dubbi restano ancora -, ma Matilda De Angelis è entrata in scena all’Ariston, come ospite della prima serata, così, a gamba tesa. Rompendo quell’aura di sacralità che il Festival tende a rimorchiare, faticosamente, da anni. Senza troppi «grazie», «buonasera», ha capito che toccava a lei tenere il palco: capelli raccolti, abito color borgogna a palloncino e scarpe scintillanti. È stata lei la rivelazione, e non ha lasciato toccare palla al padrone di casa, Amadeus, che in confronto è parso più impacciato del solito. Attrice, 25 anni, con una carriera in ascesa, conosciuta ormai ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 marzo 2021) «È bastato buttare Naomi Campbell giù dalle scale edmi qui». Sulle prime non si è capito se la battuta fosse stata scritta dagli autori del Festival di– e i dubbi restano ancora -, maDeè entrata in scena all’Ariston, come ospite, così, a gamba tesa. Rompendo quell’aura di sacralità che il Festival tende a rimorchiare, faticosamente, da anni. Senza troppi «grazie», «buonasera», ha capito che toccava a lei tenere il palco: capelli raccolti, abito color borgogna a palloncino e scarpe scintillanti. È stata lei la, e non ha lasciato toccare palla al padrone di casa, Amadeus, che in confronto è parso più impacciato del solito. Attrice, 25 anni, con una carriera in ascesa, conosciuta ormai ...

