Sanremo 2021 | ecco le pagelle della prima serata del Festival

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Inizia la kermesse deldi, le polemiche ed i dubbi relativi all’organizzazione di una gara senza pubblico lasciano spazio alla musica e alla gara che nellaè entrata nel vivo con il primo gruppo di big e di giovani in gara.le nostre. ARISA – POTEVI FARE DI PIU’: Voto 8 Arisa elegantissima di rosso vestita ed in gran forma interpreta alla perfezione la storia di un delicato addio e una richiesta di aiuto firmata Gigi D’Alessio. Il pezzo è in forte continuità con la tradizione sanremese parte sottovoce e poi esplode. Non stupisce ma si lascia ascoltare con attenzione: “torno a casa e fa festa solamente il mio cane” è il verso del secolo.Un pezzo dal bel respiro, aperto e destinato a crescere ascolto dopo ascolto, arriva al ...