Sanremo 2021: dai Big alle Nuove Proposte, passando per gli ospiti, ecco cosa vedremo stasera (Di mercoledì 3 marzo 2021) Esaudita la parte (ingrata) 'critica', relativa all'avvio di questa edizione, tornando alla gara, stasera il 'menù' sembra un pochino più interessante di quello di ieri. Segnaliamo che stasera a vestire i panni della co-conduttrice sarà Elodie (fidanzata col rapper Marracash), che stavolta torna all'Ariston non per cantare, anche se poi sicuramente ci farà ascoltare 'qualcosa'. Premesso che, quando ci si cimenta con le arti in generale, spesso le attese possono anche venire facilmente 'disattese', vogliamo tuttavia essere positivi, confidando – per 'conoscenza' – negli aspetti migliori dei Big che stasera calcheranno le sfavillanti assi dell'Ariston. Sanremo 2021: ecco i 13 Big e le 4 Nuove Proposte che ascolteremo questa sera

