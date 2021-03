Sanremo 2021: cosa accadrà nella seconda serata? Anticipazioni su cosa accadrà il 3 marzo, cantanti e ospiti in gara (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sanremo 2021: cosa accadrà nella seconda puntata del Festival condotto da Amadeus? Stasera a condurre con lui ci sarà Elodie, ma ci sono altre sorprese, tutte da scoprire. Sanremo 2021: gli ospiti Tornerà come ospite fisso di tutte le serate Achille Lauro. Gli altri ospiti di stasera saranno: Laura Pausini, che ha vinto recentemente un Golden Globe; Il Volo e Andrea Mollicone (figlio del compositore Ennio Morricone); Gigliola Cinquetti; Marcella Bella; Fausto Leali; Alex Schwazer. I cantanti in gara Quali sono i cantanti in gara stasera? I 13 campioni sono: Orietta Berti; La Rappresentante di ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 3 marzo 2021)puntata del Festival condotto da Amadeus? Stasera a condurre con lui ci sarà Elodie, ma ci sono altre sorprese, tutte da scoprire.: gliTornerà come ospite fisso di tutte le serate Achille Lauro. Gli altridi stasera saranno: Laura Pausini, che ha vinto recentemente un Golden Globe; Il Volo e Andrea Mollicone (figlio del compositore Ennio Morricone); Gigliola Cinquetti; Marcella Bella; Fausto Leali; Alex Schwazer. IinQuali sono iinstasera? I 13 campioni sono: Orietta Berti; La Rappresentante di ...

