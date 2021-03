Sanremo 2021, colpo di scena: sono arrivati gli ascolti della prima serata (Di mercoledì 3 marzo 2021) ascolti TV Sanremo 2021 – Ieri sera, martedì 2 marzo 2021, su Rai 1 è andata in scena la prima serata del Festival di Sanremo 2021. Alla conduzione Amadeus. Al suo fianco l’amico Fiorello, tanti ospiti e i cantanti in gara. Ma quali ascolti tv ha totalizzato la prima serata del Festival di Sanremo 2021? Di seguito tutti i dati. Streaming e tv. Abbiamo visto gli ascolti tv della prima serata del Festival di Sanremo 2021 in onda ieri sera, ma dove vedere le altre serate in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 3 marzo 2021)TV– Ieri sera, martedì 2 marzo, su Rai 1 è andata inladel Festival di. Alla conduzione Amadeus. Al suo fianco l’amico Fiorello, tanti ospiti e i cantanti in gara. Ma qualitv ha totalizzato ladel Festival di? Di seguito tutti i dati. Streaming e tv. Abbiamo visto glitvdel Festival diin onda ieri sera, ma dove vedere le altre serate in diretta tv e live streaming? Le cinque serate...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - Eurosport_IT : 'I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tu… - peppesava : RT @Ragusanews: Fedez a Sanremo 2021 con i bracciali anti ansia debutta in lacrime - star46843 : RT @framarin: Gli account più influenti per la prima serata di #Sanremo2021: @trash_italiano @Ri_Ghetto @yleniaindenial @eliscrivecose… -