Sanremo 2021 | Cesare Cremonini “scatenato” | “Io il Festival lo guardo così” – Video

Non è in gara al Festival di Sanremo 2021 eppure con un Video Cesare Cremonini è riuscito comunque a far sorridere i suoi fan. Il cantante, come molti italiani, ha guardato la kermesse musicale ma in un modo tutto suo: al pianoforte. La canzone protagonista della clip è Fai rumore, brano di Diodato vincitore del Festival del 2020 riproposto in apertura della prima serata del 2021.

