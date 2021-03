Sanremo 2021, caso Irama: ecco la proposta di Amadeus che potrebbe salvare il cantante (Di mercoledì 3 marzo 2021) Amadeus potrebbe “salvare” il percorso di Irama a Sanremo, come lo stesso conduttore, nel corso della conferenza stampa di stamattina, ha spiegato. Durante la giornata di ieri, martedì 2 marzo, è iniziata l'agonia di Irama dal momento che un collaboratore del suo staff è risultato positivo a un test Covid rapido. Immediatamente tutto lo staff è stato sottoposto a tampone, incluso Irama, che è risultato poi negativo, ma sia il suo collaboratore, sia un altro, sono invece risultati positivi. Dunque, da protocollo, il cantante dovrebbe andare in quarantena per dieci giorni e, stando al regolamento della gara, dovrebbe autoescludersi dalla competizione canora. La proposta di Amadeus per far esibire ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 3 marzo 2021)” il percorso di, come lo stesso conduttore, nel corso della conferenza stampa di stamattina, ha spiegato. Durante la giornata di ieri, martedì 2 marzo, è iniziata l'agonia didal momento che un collaboratore del suo staff è risultato positivo a un test Covid rapido. Immediatamente tutto lo staff è stato sottoposto a tampone, incluso, che è risultato poi negativo, ma sia il suo collaboratore, sia un altro, sono invece risultati positivi. Dunque, da protocollo, ildovrebbe andare in quarantena per dieci giorni e, stando al regolamento della gara, dovrebbe autoescludersi dalla competizione canora. Ladiper far esibire ...

