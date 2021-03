Sanremo 2021, bufera per il gesto di Fiorello. Apre il festival e succede davanti alle telecamere (Di mercoledì 3 marzo 2021) Amadeus e Fiorello iniziano la prima serata del festival di Sanremo, il primo dell’era Covid, nel buio più totale. “Questo è il festival della ricrescita”, dice Fiorello. “Della rinascita”, lo corregge Amadeus. “Ah è vero quello della ricrescita è quello di Morandi”, replica Fiorello. “Perché al buio? Perché così possiamo fare gli scongiuri seri senza che nessuno di veda”, dice Fiorello prima di ‘benedire’ l’amico conduttore e direttore artistico. Le luci si accendono ed entra Amadeus: “Quest’anno il cuore batte più forte”, dice, leggendo poi alcuni dei passaggi della sua lettera al festival pubblicata oggi su ‘Leggo’. Ma prima dell’inizio della gara, Amadeus annuncia l’ingresso di Fiorello, che con un look esagerato alla Achille ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Amadeus einiziano la prima serata deldi, il primo dell’era Covid, nel buio più totale. “Questo è ildella ricrescita”, dice. “Della rinascita”, lo corregge Amadeus. “Ah è vero quello della ricrescita è quello di Morandi”, replica. “Perché al buio? Perché così possiamo fare gli scongiuri seri senza che nessuno di veda”, diceprima di ‘benedire’ l’amico conduttore e direttore artistico. Le luci si accendono ed entra Amadeus: “Quest’anno il cuore batte più forte”, dice, leggendo poi alcuni dei passaggi della sua lettera alpubblicata oggi su ‘Leggo’. Ma prima dell’inizio della gara, Amadeus annuncia l’ingresso di, che con un look esagerato alla Achille ...

