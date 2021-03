Sanremo 2021, ascolti prima serata: i dati auditel della puntata del 2 marzo (Di mercoledì 3 marzo 2021) ascolti di Sanremo 2021: ecco quanti italiani sono stati incollati al piccolo schermo ieri sera, martedì 2 marzo, nella prima puntata del Festival! Il Festival di Sanremo 2021 è ufficialmente cominciato. Ieri sera, martedì 2 marzo, Amadeus e Fiorello hanno dato il via allo show più amato dagli italiani. Abbiamo ascoltato le magnifiche canzoni dei L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 3 marzo 2021)di: ecco quanti italiani sono stati incollati al piccolo schermo ieri sera, martedì 2, nelladel Festival! Il Festival diè ufficialmente cominciato. Ieri sera, martedì 2, Amadeus e Fiorello hanno dato il via allo show più amato dagli italiani. Abbiamo ascoltato le magnifiche canzoni dei L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - Eurosport_IT : 'I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tu… - Gandalf1948 : 'Ora fa la divetta: l'amico gay è il cagnolino da borsetta?'. Un massacro per Matilda De Angelis: la frase che scat… - wiwibloggs : ???? Festival di Sanremo 2021 -