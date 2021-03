Sanremo 2021, ascolti flop per la prima serata del Festival: è la meno seguita degli ultimi 13 anni (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ieri sera ha avuto inizio la settantunesima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse, condotta da Amadeus e Fiorello, ha subito alcuni cambiamenti a causa del Covid 19. Uno su tutti, l’assenza del pubblico presente in platea. Ieri si è tenuta la prima serata del Festival che ha catalizzato l’attenzione di 8.363.000 spettatori pari al 46,6% di share. Rispetto allo scorso anno, c’è stato un calo piuttosto consistente di telespettatori. La prima serata del Festival 2020 aveva segnato 10.058.000 con il 52.2% di share. Al timone c’erano sempre Amadeus e Fiorello, ma si era svolto prima della pandemia che ci ha investiti. L’anno prima ancora, nel 2019, il Festival era stato condotto da Claudio Baglioni ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ieri sera ha avuto inizio la settantunesima edizione deldi. La kermesse, condotta da Amadeus e Fiorello, ha subito alcuni cambiamenti a causa del Covid 19. Uno su tutti, l’assenza del pubblico presente in platea. Ieri si è tenuta ladelche ha catalizzato l’attenzione di 8.363.000 spettatori pari al 46,6% di share. Rispetto allo scorso anno, c’è stato un calo piuttosto consistente di telespettatori. Ladel2020 aveva segnato 10.058.000 con il 52.2% di share. Al timone c’erano sempre Amadeus e Fiorello, ma si era svoltodella pandemia che ci ha investiti. L’annoancora, nel 2019, ilera stato condotto da Claudio Baglioni ...

