Sanremo 2021, Arisa in rosso copia il look di Letizia di Spagna ed è splendida (Di mercoledì 3 marzo 2021) Arisa ha aperto la 71esima edizione del Festival di Sanremo, che si tiene dal 2 al 6 marzo, con il brano Potevi fare di più. La cantante si è presentata sul palco dell'Ariston con un look total red splendido che assomiglia pericolosamente al famoso tailleur pantaloni di Letizia di Spagna. Arisa dunque incanta al Festival, condotto per la seconda volta da Amadeus e Fiorello, ed entra nel podio che Luisa Corna ha stilato per noi. Oltre all'emozione suscita dalla sua performance, la cantante si è fatta notare per un outfit eccezionale, firmato Mason Margiela, che entrerà nella storia tra i look più belli di Sanremo (leggi come è andata la prima serata).

