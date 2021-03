Sanremo 2021, Amadeus vuole cambiare il regolamento per Irama, causa positività staff: “Dovevamo prevederlo, speravamo non accadesse” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Amadeus durante la conferenza stampa ha fatto chiarezza sulla questione Irama: “Irama molto probabilmente dovrà ritirarsi. Lui è negativo, ma alcuni suoi collaboratori sono positivi al tampone molecolare. Da regolamento Irama dovrebbe ritirarsi, ma io ho pensato che questo potrebbe accadere ad altri. Non mi piace pensare che un ragazzo non possa partecipare. Chiederò agli cantanti … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 3 marzo 2021)durante la conferenza stampa ha fatto chiarezza sulla questione: “molto probabilmente dovrà ritirarsi. Lui è negativo, ma alcuni suoi collaboratori sono positivi al tampone molecolare. Dadovrebbe ritirarsi, ma io ho pensato che questo potrebbe accadere ad altri. Non mi piace pensare che un ragazzo non possa partecipare. Chiederò agli cantanti … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - GioChirilly : RT @RadioRadioWeb: 'Il #festivaldisanremo si è comunque svolto. Come a sottolineare che certi ambienti dei ceti vincenti non sono toccati d… - allesanto66 : @Sanremo_2021 Perché dovrebbe essere in isolamento in quanto ha avuto contatti con un positivo e potrebbe essere in… -