Sanremo 2021, Amadeus tuona sullo spot Liguria: "Battuta evitabile" (Di mercoledì 3 marzo 2021) La prima serata del 71° Festival di Sanremo è andata in scena. Amadeus, nel corso della seconda conferenza stampa, avvenuta il 3 marzo su Raiplay, si è espresso sulla serata del debutto e non ha potuto fare a meno di parlare dello spot della Regione Liguria. Amadeus sullo spot Regione Liguria Tra le tante pubblicità andate in onda nel corso della prima serata del 71° Festival di Sanremo, c'è stata anche quella della Regione Liguria. La réclame vede Maurizio Lastrico nei panni di un prete, pronto per sposare una coppia. La 'futura moglie', interpretata dall'attrice Chiara Francini, discute con il suo principe azzurro davanti al prete: il motivo della diatriba è la località dove andare in viaggio di nozze.

