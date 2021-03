Sanremo 2021: Amadeus salva Irama dall’eliminazione (Di mercoledì 3 marzo 2021) Amadeus sta architettando un modo per salvare Irama dall’eliminazione. Il cantante dovrebbe abbandonare il festival di Sanremo a causa del Coronavirus Getty ImagesIeri mattina due collaboratori dello staff di Irama sono risultati positivi a Covid-19. Tutti gli altri membri del team sono stati sottoposti a tampone e sono tutti risultati negativi, cantante compreso. Tuttavia le regole prevedono che il cantante debba sottoporsi a quarantena e dunque non potrà esibirsi al festival. Amadeus ha studiato però una via che potrebbe consentire al cantante di partecipare alla competizione. Leggi anche -> Sanremo 2021, un positivo nello staff: Irama non canterà La proposta di Amadeus per ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 3 marzo 2021)sta architettando un modo perre. Il cantante dovrebbe abbandonare il festival dia causa del Coronavirus Getty ImagesIeri mattina due collaboratori dello staff disono risultati positivi a Covid-19. Tutti gli altri membri del team sono stati sottoposti a tampone e sono tutti risultati negativi, cantante compreso. Tuttavia le regole prevedono che il cantante debba sottoporsi a quarantena e dunque non potrà esibirsi al festival.ha studiato però una via che potrebbe consentire al cantante di partecipare alla competizione. Leggi anche ->, un positivo nello staff:non canterà La proposta diper ...

