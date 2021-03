Sanremo 2021, Amadeus medita di cambiare il regolamento per tenere Irama in gara (Di mercoledì 3 marzo 2021) Irama Ai termini del regolamento, Irama è fuori dal Festival di Sanremo 2021. L’annuncio durante la conferenza stampa di presentazione della seconda serata. L’esclusione arriva malgrado il cantante sia risultato negativo al tampone molecolare. Il protocollo, però, prevede l’esclusione automatica – causa quarantena – nel momento in cui un tuo contratto stretto risulta positivo. Sono due i positivi dello staff di Irama. Si attende la formalizzazione dell’Asl. Sempre in conferenza stampa, Amadeus ha lasciato aperta una possibilità rispetto ad una modifica del regolamento per consentire ad Irama di rimanere in gara. Verrebbe trasmesso un video delle prove. Affinché ciò accada i cantanti devono essere d’accordo. Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 3 marzo 2021)Ai termini delè fuori dal Festival di. L’annuncio durante la conferenza stampa di presentazione della seconda serata. L’esclusione arriva malgrado il cantante sia risultato negativo al tampone molecolare. Il protocollo, però, prevede l’esclusione automatica – causa quarantena – nel momento in cui un tuo contratto stretto risulta positivo. Sono due i positivi dello staff di. Si attende la formalizzazione dell’Asl. Sempre in conferenza stampa,ha lasciato aperta una possibilità rispetto ad una modifica delper consentire addi rimanere in. Verrebbe trasmesso un video delle prove. Affinché ciò accada i cantanti devono essere d’accordo.

