Sanremo 2021, Amadeus e Fiorello per "il Festival della rinascita" (Di mercoledì 3 marzo 2021) La prima serata: Fiorello vestito di fiori, le 'regole' di Ibra, Bertè contro la violenza sulle donne. Appello per Patrick Zaki, Achille Lauro: piume e lacrime di sangue. Ecco la classifica parziale Terminata la prima serata di Sanremo 2021, ufficialmente al via in un Teatro Ariston completamente vuoto causa Covid. Il primo Festival dell'era coronavirus che rimarrà – fosse anche solo per questo – indelebile nei ricordi degli spettatori. Ma nell'edizione n° 71 sono tanti i momenti da ricordare: dalla discesa di Fiorello vestito di fiori alle 'regole' dettate dal direttore Ibra, passando alle performance strepitose di Loredana Bertè – capelli blu e scarpa rossa sul palco contro la violenza sulle donne – e Achille Lauro, che lacrima sangue vestito di piume. Poi l'appello per Patrick Zaki e i tanti ...

