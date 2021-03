Sanremo 2021, Amadeus a sorpresa: “Irama resterà in gara, usiamo il video delle prove” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, a sorpresa apre alla possibilità di vedere Irama ancora in gara nonostante l’obbligo di quarantena per la positività al Covid di un suo membro dello staff. Da regolamento il cantante dovrebbe essere escluso, ma il presentatore siciliano ha chiesto di utilizzare il video delle prove dell’artista, richiesta accettata da Rai Uno, ma che dovrà essere condivisa anche dalle altre case discografiche degli altri concorrenti prima che possa divenire realtà, visto che si tratta di una deroga abbastanza pesante alla prassi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il conduttore e direttore artistico del Festival di, aapre alla possibilità di vedereancora innonostante l’obbligo di quarantena per la positività al Covid di un suo membro dello staff. Da regolamento il cantante dovrebbe essere escluso, ma il presentatore siciliano ha chiesto di utilizzare ildell’artista, richiesta accettata da Rai Uno, ma che dovrà essere condivisa anche dalle altre case discografiche degli altri concorrenti prima che possa divenire realtà, visto che si tratta di una deroga abbastanza pesante alla prassi. SportFace.

